США запровадять санкції проти 200 російських фірм і персон — Wall Street Journal

Санції проти РФ

Санкції мають оголосити цього тижня, пише Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Вони торкнуться, зокрема, кількох російських губернаторів та підприємств, пов'язаних з оборонною промисловістю.

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Новий раунд санкцій приурочений до річниці початку війни, пише видання. В їхніх рамках Сполучені Штати включать до свого чорного списку близько 200 росіян і російських компаній, а також введуть деякі заходи проти фірм, що беруть участь у схемах обходу санкцій.

Під обмежувальними заходами, які запровадять міністерство фінансів та Держдепартамент США, опиняться й російські губернатори, члени сімей високопоставлених російських чиновників, а також підприємства, пов'язаних зі збройною галуззю Росії.

Про підготовку заходів проти фірм третіх країн, які беруть участь у російських схемах обходу санкцій, в останні дні двічі говорив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, зазначає видання.

«Офіційні особи на Заході визнають, що багато заходів, які могли найбільше вплинути на здатність Росії фінансувати війну, у тому числі ембарго на енергоносії та фінансові санкції, вже вжито. Тепер, як кажуть дипломати, фокус змістився на закриття проріх у санкційному режимі та активізацію боротьби з обходом санкцій», — пише WSJ.

Європейський союз також готує новий пакет санкцій у тісній координації зі США, зазначають у публікації. ЄС, зокрема, планує заборонити імпорт російських товарів на суму до 11 млрд доларів на рік і запровадити санкції проти іранських фірм, які беруть участь у постачанні дронів Росії.

🔻 19 лютого Bloomberg повідомив, що США планують запровадити нові заходи контролю за експортом до Росії та санкції, націлені на ключові галузі російської промисловості. Джерела агентства поінформували, що новий пакет торкнеться російських оборонного та енергетичного секторів, банків та приватних осіб. Він також покликаний посилити контроль за раніше введеними санкціями.