США нададуть Україні керовані авіабомби з дальністю польоту до 72 км — Bloomberg

Зброя для України

Це — модифікована версія боєприпасів Jdam. Такі комплекти використовуються ВПС і ВМС США. Замовлення отримала компанія Boeing. Виробництво має бути завершене до 30 червня, повідомляє видання.

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Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію боєприпасів Joint Direct Attack Munition (Jdam) компанії Boeing, заявивши лише, що відправить високоточні повітряні боєприпаси в рамках пакету, оголошеного 21 грудня.

Речниця Пентагону Келлі Флінн зауважила, що США не будуть ідентифікувати боєприпас, посилаючись на оперативну безпеку.

Але двоє людей, знайомих з цим питанням, підтвердили Bloomberg, що це — зброя підвищеної дальності Jdam-ER.

JDAM-ER можна встановлювати на некеровані бомби вагою від 190 до 750 кг. Після скидання бомба розгортає крила, що дозволяє їй вражати цілі на відстані до 72 км.

20 січня компанія Boeing отримала від ВПС замовлення на суму 40,5 млн доларів США, пише видання. Виробництво має бути закінчене до 30 червня.

Цей контракт свідчить про те, що США і Україна спільно розробили метод, за допомогою якого винищувачі радянських часів, що експлуатуються в Україні, можуть програмувати і запускати JDAM-ER, зауважує Bloomberg.

Комплекти Jdam використовуються ВПС і ВМС США і були продані в більш ніж 26 країн.

Видання також зазначає, що ракета Jdam-ER приєднується до нової ракети з боєголовкою Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) компанії Boeing. Останній же вид боєприпасів був у переліку нових озброєнь, про передачу яких Україні Пентагон оголосив у лютому, пише видання.

🔻 20 лютого під час візиту до Києва Джо Байден повідомив, що з 24 лютого 2022 року разом з європейськими партнерами США передали Україні понад 700 танків, понад 1000 броньованих машин, понад 2 млн артилерійських снарядів

🔻 3 лютого США повідомили про виділення Україні військової допомоги на $2,2 млрд. Тоді у списку також були боєприпаси, а ще – броньовані машини із захистом від мін, Javelin, протитанкові ракети, протипіхотні боєприпаси.