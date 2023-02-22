Сьогодні Байден у Варшаві зустрінеться з лідерами країн східного флангу НАТО

Високий візит

На зустрічі президент Сполучених Штатів запевнить лідерів держав «Бухарестської дев'ятки» у підтримці США, а також обговорить допомогу Україні, повідомляє Reuters.

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Президент США Джо Байден сьогодні проведе у Польщі зустріч із лідерами «Бухарестської дев'ятки», до якої входять країни східного флангу НАТО.

На зустрічі Джо Байден запевнить країни Східної Європи у вірності США союзницьким зобов'язанням та обговорить із ними допомогу Україні, пише Reuters.

Більшість країн «Бухарестської дев'ятки» виступають за нарощування допомоги українській армії, зазначає видання.

Так, Президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі планує сказати, що хотів би більшої присутності США в Європі та на східному фланзі НАТО, а також збільшення допомоги Україні. Про це сказала в ефірі Литовського радіо у вівторок радниця Науседи із зовнішньої політики Аста Скайсгіріте, йдеться у публікації

«У Литви та інших так само налаштованих країн є прохання щодо протиповітряної оборони, передової оборонної присутності [підрозділів союзників] та збільшення інвестицій в оборонну промисловість», — сказала Скайсгіріте.

До «Бухарестської дев'ятки» входять країни, які колись входили до складу чи сфери впливу Радянського Союзу, а після його розвалу вступили до НАТО. Це Болгарія, Румунія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща, Литва, Латвія та Естонія, уточнює видання.

🔻 Джо Байден перебуває у Польщі із дводенним візитом. 21 лютого у нього відбулась низка зустрічей, зокрема, з Анджеєм Дудою та польськими урядовцями, а надвечір американський президент виступив із історичною промовою у садах Королівського замку. І в обидва дні візиту — у фокусі Україна та війна Росії на її території.