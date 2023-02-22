Сі Цзіньпін планує зустрітися з Путіним у Москві — WSJ

МОЖЛИВА ЗУСТРІЧ

Китайський лідер може відвідати РФ у найближчі місяці.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих із планом.

Зазначається, що домовленості щодо поїздки знаходяться на «ранній стадії», проте скоріш за все мова йде про квітень або початок травня.

Путін запросив Сі під час телефонної наприкінці року, але МЗС Китаю ще не підтвердило жодних планів.

На початку лютого, видання повідомляло, що Росія отримує необхідні для війни технології з Китаю. Йдеться про навігаційне обладнання, пристрої для заглушування радіосигналів та запчастини для літаків.

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🔻19 лютого під час Мюнхенської конференції держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стежать, аби Китай не постачав озброєння РФ, яке може використовуватися у війні проти України, а також щоб Пекін не допомагав Росії ухилятися від санкцій.

🔻2 лютого у США повідомили, що РФ та Китай блокують спроби Радбезу ООН притягнути до відповідальності КНДР.