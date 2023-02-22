Україна домагатиметься продовження дії зернової угоди на рік

Зернова угода

Цього тижня Київ офіційно звернеться до Туреччини та ООН з проханням розпочати відповідні переговори, повідомив Reuters заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков. Також йтиметься про включення до угоди порту Миколаєва.

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«Цього тижня ми надішлемо офіційну пропозицію про необхідність працювати над продовженням угоди», — сказав Юрій Васьков.

Точна дата переговорів, які раніше проходили в Туреччині, ще не визначена, зазначив він.

«Ми будемо просити...продовжити її не на 120 днів, а принаймні на рік, тому що український і світовий сільськогосподарський ринок повинен мати можливість планувати ці обсяги (експорту — ред.) в довгостроковій перспективі», — зауважив Васьков.

Також Україна наполягатиме на збільшенні кількості інспекційних груп, щоб ліквідувати скупчення суден, які очікують на перевірку.

Мінінфраструктури неодноразово повідомляло, що Росія зволікає з перевірками суден, що перевозять українські сільськогосподарські товари. Це ж призводить до скорочення поставок і збитків для трейдерів.

Росія відкидала ці звинувачення, заявляючи, що виконує всі свої зобов'язання за угодою про експорт зерна.

З листопада ситуація з перевірками не змінилася, підкреслив заступник міністра. З російського боку перевіряють судна лише три інспекційні групи.

«Позитивної динаміки немає. Водночас ООН, Туреччина і Україна готові проводити по 40 інспекцій на день, якщо буде потреба. А така потреба є — близько 140 суден чекають на інспекцію», — сказав він.

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня.

Згідно з угодою, Україна експортує близько 3 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції на місяць. Та за умови прискорення перевірок Україна може вивозити 6 мільйонів тонн на місяць тільки з портів Одеської області, наголосив Юрій Васьков. А якщо до угоди приєднається Миколаїв, збільшити цей показник до 8 мільйонів тонн.

🔻 15 лютого МЗС та мінінфраструктури України звинуватили Росію у зриві роботи зернового коридору.