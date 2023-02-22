Україні вдалося ідентифікувати понад 16 тисяч дітей, викрадених Росією

Українські діти виїздять до Бєлгороду в РФ

Це повідомила уповноважена Президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук.

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Таке вона сказала під час зустрічі з представниками української громади в Нью-Йорку, передає Укрінформ.

Але Герасимчук підкреслила: реальна кількість депортованих дітей у Росію сягає сотень тисяч. Наразі повернути додому вдалося лише 307 дітей.

Також на сьогодні встановлено, що російська армія вбила 461 дитину. Внаслідок дій російських військових зазнали поранень 920 неповнолітніх.

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🔻8 лютого омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що генсек Європейського інституту Омбудсмана вивіз двох українських дітей з Австрії в РФ.

🔻4 лютого до України повернули 16 дітей, яких росіяни примусово вивезли до РФ та Криму.

🔻 17 грудні Мінітеграції повідомило про повернення додому двох братів, яких росіяни насильно розлучили з матір'ю та утримували на території РФ кілька місяців.