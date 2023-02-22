Україні необхідно додаткове фінансування у $10 млрд для покриття потреб бюджету у 2023 році

Програма МВФ

Також ці гроші необхідні для відновлення економіки, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише CNN.

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20 лютого Марченко зустрівся в Києві з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

«Зараз ми бачимо, що наші відносини досить стабільні, ми рухаємося в напрямку повноцінної програми з МВФ», — зазначив він.

Міністр фінансів розповів, що Україна «готова виконати всі вимоги та умови, щоб мати можливість рухатися далі по програмі».

Зокрема, йдеться про необхідні заходи для стабілізації макроекономічної ситуації в Україні та створення середовища для фіскальної відповідальності.

Марченко додав, що протягом кількох найближчих тижнів розпочнеться обговорення нової програми МВФ.

🔻 20 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна розраховує на багаторічну програму від МВФ обсягом понад $15 млрд.

🔻 27 січня стало відомо, що МВФ готує для Києва пакет допомоги на 16 млрд доларів. Міжнародний валютний фонд може затвердити нову програму фінансування уже в березні.