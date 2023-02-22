Уряд Фінляндії виділив 5 млн євро на експорт українського зерна до країн Африки

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Корабель з українським збіжжям виходить з порту Одеси / ілюстративне фото

Гельсінкі – Йдеться про допомогу країнам, які постраждали від продовольчої кризи. Фінляндія підтримує Всесвітню продовольчу програму через реалізацію Чорноморської зернової угоди.

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Про це повідомили в уряді країни.

«Через ВПП Фінляндія підтримує як Україну, так і країни, які страждають від харчового рису. Україна отримуватиме необхідний їй дохід від зерна, а країни, які страждають від дефіциту зерна та високих цін, отримуватимуть таке необхідне зерно», — каже міністр з питань співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Віллі Скіннарі.

В уряді підкреслюють, що здійснення Чорноморської зернової угоди також матиме стабілізуючий вплив на світові ціни на продовольство.

Минулого року Гельсінкі профінансували перевезення українського зерна до Сомалі.

🔻11 січня посол України в Туреччині заявив, що Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів.

🔻2 листопада Росія відновила свою участь у «зерновій угоді».

🔻 29 жовтня Росія заявила, що припиняє участь у «зерновій угоді», яка передбачає розблокування українських портів.

🔻 29 жовтня Президент України Володимир Зеленський наголосив: блокада зернової угоди — це намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки та Азії.

🔻 22 липня 2022 року між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія, зі свого боку, підписала дзеркальний договір.