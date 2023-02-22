У Харкові промислове підприємство обстріляли чотирма ракетами

Росія атакує мирних

Двоє людей постраждали. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Раніше в обладміністрації та міськраді підтвердили чотири потужні вибухи. Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов написав у телеграмі, що попередньо поцілили в об'єкти інфраструктури у Київському районі міста. Двоє людей отримали легкі поранення.

🔻 21 лютого росіяни обстріляли центр Херсона: 5 загиблих, більше 20 поранених. Всього у місті пролунали два десятки вибухів.