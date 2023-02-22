Швейцарія направить 140 млн франків на гуманітарну допомогу Україні та Молдові

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Відповідне рішення уряду повинен схвалити парламент країни.

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Про це повідомляє Reuters.

Більша частина коштів — 114 млн франків призначена для України. 26 млн нададуть Молдові. На ці кошти планується зробити укриття для шкіл, відремонтувати лікарні та об'єкти енергетичної інфраструктури. Також вони можуть бути використані для надання невеликих кредитів для малих сільськогосподарських підприємств, а також розмінування, психологічна та соціальна підтримка населення.

Зазначається, що Швейцарія вже виділила для підтримки України 1,3 млрд франків. З них 270 млн на допомогу мешканцям України, 1,03 млрд — для підтримки українців, які втекли від війни в Швейцарію.

З початку повномасштабного вторгнення у Швейцарії знайшли притулок близько 75 тисяч українських біженців.

🔻15 лютого Швейцарія дозволила розпочати конфіскацію заморожених активів оточення Януковича.

🔻20 січня міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів та їх використання для відновлення України.