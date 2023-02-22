Єрмак запропонував Асоціації мерів Франції долучитись до повоєнної відбудови України

ВІДБУДОВА КРАЇНИ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з головою Асоціації мерів Франції, міським головою Канн Девідом Ліснаром. 22 лютого 2023 року.

Під час зустрічі з головою Асоціації мерів Франції, міським головою Канн Девідом Ліснаром керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про модель патронату для відновлення регіонів України, повідомляє ОП.

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«Це шанс для модернізації України, але водночас – майданчик для випробування нових французьких технологій, підходів і рішень», — зазначив Єрмак.

Очільник Офісу президента зауважив, що Україна — це новий величезний ринок, на який французькі компанії можуть вийти з перспективою багаторічного партнерства та співпраці.

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«Я запрошую всі французькі міста знайти своє місце на цьому перспективному ринку. Йдеться не про благодійність. Це можливість отримати контракти на ринку країни з населенням у 40 мільйонів. Переконаний, це цікаво», — сказав Єрмак.

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Керівник ОП також подякував за вже надану допомогу Україні.

«Вдячний за спільні зусилля Асоціації мерів Франції та французької асоціації «Цивільний захист» із постачання Україні гуманітарної допомоги та вашу ініціативу щодо передачі електрогенераторів для потреб українських міст», — зазначив Єрмак.

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Він також закликав мережу Асоціації мерів Франції приєднатися до участі в саміті «Об’єднані міста заради майбутнього», який має відбутися в Києві наприкінці березня – на початку квітня 2023 року. На заході українські представники обговорюватимуть з іноземними партнерами реалізацію проектів з відновлення України на регіональному рівні.

🔻 22 лютого міністр зі справ Європи та Південної Америки Великої Британії Лео Докерті повідомив, що Велика Британія у червні проведе конференцію з відбудови України.

🔻 17 лютого Комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс повідомив, що ЄС виділить €7 млн на реалізацію проектів зеленої розбудови українських міст