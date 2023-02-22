ЄС закликав Росію поважати власні зобов’язання за угодою про ядерну зброю

Ядерна загроза

Європейський Союз висловив жаль з приводу рішення РФ призупинити участь у Договорі про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3). Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

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«ЄС закликає Росію виконати свої зобов'язання за договором, сприяючи проведенню інспекцій на російській території і беручи участь у роботі імплементаційного органу, Двосторонньої консультативної комісії, у встановлені договором терміни», — йдеться у заяві.

Призупинення або закінчення дії договору може підірвати архітектуру європейської безпеки і суттєво відкинути назад зусилля з контролю над озброєннями, зазначають у зверненні.

«ЄС надає найвищого значення новому Договору про СНО і розглядає його як вирішальний внесок у міжнародну та європейську безпеку. Скорочення розгорнутих стратегічних ядерних арсеналів, передбачене договором, посилюється, зокрема, його надійним механізмом верифікації і сприяє виконанню статті VI Договору про нерозповсюдження ядерної зброї через загальне скорочення глобальних запасів розгорнутих ядерних озброєнь». – йдеться у заяві.

Зранку комітет Держдуми РФ з міжнародних справ рекомендував ухвалити законопроект про зупинення дії Договору про стратегічні наступальні озброєння. Голова комітету з оборони також повідомив журналістам, що і його комітет підтримує рішення Путіна про зупинення виконання зобов'язань Росії щодо СНО.

🔻 21 лютого Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння.

🔻 Напередодні Путін у посланні Федеральним зборам оголосив про призупинення участі Росії в договорі з США про ядерні ракети.

СНО-3, також відомий як New START, був підписаний у Празі навесні 2010 року на 10 років, термін його дії вичерпувався 5 лютого 2021 року. У 2021 році США і Росія домовилися про продовження дії цього Договору на наступні п’ять років.