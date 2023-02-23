Австралія передасть Україні безпілотники та розширить санкції проти Росії

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Дрони загальною вартістю 39 млн не бойові, проте дозволять ЗСУ контролювати пересування російських військ.

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Про це пише The Guardian.

Новий же пакет санкцій передбачає заборону на в’їзд і заморожування активів для ще 90 російських фізичних осіб і 40 російських організацій.

За словами міністра закордонних справ Пенні Вонг, додаткові санкції «націлені на тих у російському уряді, які допомагають продовженню цієї війни, тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду, щоб виправдати цю війну».

В їх числі державне ЗМІ РФ «Спутник», виконавчий директор російського Першого каналу, голова РПЦ патріарх Кирил, російські міністри та чиновники та ключові гравці оборонної промисловості країни.

🔻10 грудня Австралія ввела санкції проти РФ та Ірану. Обмеження стосуються 13 фізичних та 2 юридичних осіб, причетних до порушень прав людини та зловживань.

🔻26 жовтня в Австралії повідомили, що будуть тренувати українських військових.