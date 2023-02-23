Борис Джонсон претендуватиме на посаду генерального секретаря НАТО

Заява Джонсона

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в ефірі національного телемарафону повідомив, що він висуватиме свою кандидатуру на посаду на посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу.

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«Я хочу сказати, шановні друзі, що я маю всім оголосити, що є такий задум. Хай ніхто не забуде, що такий кандидат тут є в резерві. Цього разу я думаю, що мені поталанить», — сказав експремʼєр.

Він зазначив, що це добра посада та важлива посада.

«Варто сказати, що ми маємо НАТО міцне як ніколи і винахідливе, жваве», — додав Джонсон.

Він також зазначив, Україна у перспективі увійде до НАТО.

До цього в інтерв'ю Sky News експремʼєр закликав Велику Британію «зламати лід» та направити Україні винищувачі.

«Українці хочуть F-16. Так сталося, що у нас немає F-16, але у нас є винищувачі "Тайфун". Я думаю, що є аргументи для того, щоб Велика Британія зламала лід і дала Україні кілька "Тайфун"», — сказав Джонсон.

Він додав, що «безсумнівно», що Україна зможе відвоювати свої території у Росії, якщо матиме винищувачі, щоб знищити російські артилерійські позиції та центри управління.

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