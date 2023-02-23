Більше $39 млрд: країни G7 затвердили фінансову допомогу Україні на 2023

ПІДТРИМКА УКРАЇНИ

Бангалор – 23 лютого в індійському Бангалорі пройшла зустріч керівників Мінфінів і Центробанків країн Великої сімки.

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За підсумками зустрічі було прийнято документ, у якому йдеться про надання матеріальної підтримки України, яка потерпає від російської збройної агресії.

«Ці значні зобов’язання та їх швидке виконання надають Україні певності та дозволять владі забезпечити функціонування уряду, продовжити надання основних послуг, провести найважливіший ремонт пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку. Це також підтримає Україну в її зусиллях захистити свою країну», — вказано у документі.

Представники країн Великої сімки запевнили у непохитній підтримці України та засудили дії Росії.

«Ми як і раніше сповнені рішучості сприяти міжнародній співпраці для підтримки вирішення глобальних економічних труднощів, спричинених війною Росії та використання нею продуктів харчування та енергії як зброї, що непропорційно відчувається серед людей із низьким та середнім доходом країни», — йдеться у заяві.

🔻24 лютого Японія проведе онлайн-зустріч G7, приурочену до річниці вторгнення України.

🔻21 лютого країни G7 заявили про подальшу підтримку України, незважаючи на ядерні погрози Путіна.