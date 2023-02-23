Велика Британія нарощує виробництво зброї для допомоги Україні – Міноборони

Постачання зброї і техніки

У Лондоні планують також збільшити виготовлення артилерійських снарядів.

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Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес в інтерв’ю Reuters.

«Ми уклали контракти... Ми вже почали отримувати деякі поставки цієї зброї для власного поповнення запасів, а також деякі поставки для України», – зазначив глава Міноборони.

За словами Воллеса, правила війни змінилися, так як «Росія стала набагато агресивнішою і небезпечнішою на кордонах Європи».

«Безумовно, частина зусиль цього року спрямована на сталий розвиток – як ми, міжнародна спільнота, можемо стимулювати ланцюги постачання, як ми можемо стимулювати наші власні ланцюги постачання для нашого власного обладнання, і це стало однією зі змін», – підкреслив міністр британського відомства.

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🔻 22 лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Велика Британія може розблокувати постачання винищувачів Україні.