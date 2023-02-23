Відповідальність за війну лежить тільки на Росії — Нідерланди

ПІДТРИМКА УКРАЇНИ

Нью-Йорк – Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра закликав зробити все, щоб забезпечити існування української держави у міжнародно визначених кордонах.

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Відповідну заяву він зробив під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН на тему української формули миру, яке проходить сьогодні у Нью-Йорку.

«Український народ піддається вбивствам, катуванням, зґвалтуванням, викраденням... це напад не лише на Україну це напад на принцип суверенітету, це напад на статут ООН… це напад на нашу безпеку, на нашу економіку… і це напад на все те, що ми відстоюємо, попри наші розбіжності», — підкреслив Гукстра.

Міністр наголосив, що закінчитися війна може вже сьогодні. Якщо Росія забере свої війська з України.

«Просто відправте їх додому. Але поки ця війна триває, Нідерланди робитимуть все, що можна, щоб допомогти Україні», — зауважив він.

Гукстра також закликав світову спільноту не закривати очі на російську агресію.

«Ми робитимемо все можливе, що в наших силах, щоб забезпечити, щоб Росія відповідала за скоєне, щоб була встановлена справедливість», — підкреслив міністр.

🔻17 лютого, прем’єр-міністр Нідерландів прибув до Києва. Під час цього візиту Зеленський і Рютте обговорили створення в Гаазі спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ.

🔻 2 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у липні 2023 року в Гаазі почне працювати Міжнародний центр з переслідування злочину агресії РФ. У цій організації збиратимуть та зберігатимуть докази для майбутніх судових справ. «Це може призвести до створення трибуналу з питань агресії. Нідерланди зазначили, що бажають організувати такий трибунал для суду над винними у війні Росії проти України», — додали у виданні.

🔻 26 січня в ПАРЄ пройшло голосування за створення спецтрибуналу, який розглядатиме військові злочини РФ.