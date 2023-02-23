Відповідальність РФ за злочини: в Україні планують провести «Юридичний Рамштайн»

Міжнародний трибунал для РФ

За словами генерального прокурора Андрія Костіна наразі Україна працює над об’єднанням союзників у системному форматі, який можна буде назвати «юридичним Рамштайном».

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«Зокрема, на березень запланована міжнародна конференція United for Justice. Вона відбудеться в Україні в вона буде присвячена питанням відповідальності країни-агресора. Це ініціатива Офісу Генерального прокурора, яка зараз знаходить підтримку в багатьох наших колег. Ця конференція буде першою за час війни, де будуть обговорюватися всі елементи і аспекти відповідальності країни-агресора», — розповів Генпрокурор.

Він зауважив, що наразі робиться усе можливе для притягнення винних у воєнних та інших міжнародних злочинах Росії до відповідальності як в національних судах, так і на міжнародному рівні.

«Проте є ті, хто, через обмеження існуючих правових механізмів, поки що не можуть постати перед судами — це президент, голова уряду та міністр закордонних справ держави-агресора. Засудити їх може лише спеціальний міжнародний трибунал. Рішучість наших партнерів щодо його створення зросла після Генасамблеї ООН та масованих ракетних обстрілів, починаючи з жовтня. Наразі тривають перемовини щодо юридичної композиції спецтрибуналу», — зазначив Костін.