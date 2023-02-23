Війна відкинула Україну на 15 років назад у питанні подолання бідності – Світовий банк

вплив війни на економіку

81-річний житель Бахмута дивиться з розбитого вікна свого будинку, зруйнованого російським ракетним обстрілом, 1 липня 2022 року

За межею бідності опинилися ще 8 мільйонів українців у порівнянні з довоєнним періодом.

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Про це повідомив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Вторгнення в Україну - це трагедія, яка має серйозні людські та економічні наслідки. Тобто країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності. Поточні та майбутні потреби України у фінансуванні приголомшують», – зауважив Банерджі.

Також він додав, що «чим довше триває вторгнення Росії в Україну, тим дорожчу ціну платить Україна та її народ, і тим більше зростають фінансові потреби на відбудову та відновлення».

🔻 30 листопада виконавча директорка Світового банку Марі Елка Пангесту повідомила, що Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги.