Військові РФ обстріляли Часів Яр та Красногорівку на Донеччині

Атака РФ

У Часовому Яру пошкоджено два будинки, решта снарядів прилетіли у промислову зону, повідомив голова Донецької ОВА Кириленко.

Реклама Читати продовження

«У Красногорівці є пряме влучання у 5-поверхівку, але останній мешканець цього будинку евакуювався два дні тому. Тож, на щастя, ніхто не постраждав», — зазначив голова ОВА.

► Читайте також: За рік війська РФ випустили по Україні понад 5 тисяч ракет — Генштаб

Він також зазначив, що росіяни вже не вперше обстрілюють будинки, мешканці яких переїхали до більш безпечних регіонів України.

«Інакше цивільних жертв на Донеччині було б в рази більше», — додав Кириленко.

🔻 23 лютого РФ обстріляла Херсонщину, загинула одна людина і ще одна — зазнала поранень

🔻 22 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину.

🔻 22 лютого війська РФ тричі за день обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.

🔻 22 лютого РФ завдала 10 авіаційних та 9 ракетних ударів, 4 з яких — по Харкову.

🔻 22 лютого РФ завдала артилерійський удар по селу на Херсонщині: є загиблі.