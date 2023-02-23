ФРАНЦІЯ ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ

В Києві знаходиться з візитом міністерка культури Франції

Опубліковано:

Міністерка культури Франції Ріма Абдул-Мазак із візитом у Києві
Міністерка культури Франції Ріма Абдул-Мазак із візитом у Києві © Олександр Ткаченко / Telegram
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Київ – Ріма Абдул-Малак вперше відвідала Україну.  

Реклама

Світлини зустрічі з пані міністеркою опублікував її український колега Олександр Ткаченко. 

Він зазначив, що візит Абдул-Малак розпочався з Музею Війни та виставки «Україна:Розп'яття». 

Дивіться також: У Києві за підтримки французьких митців відкрили культурний простір, створений з металу «Азовсталі»

 

🔻22 лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував Асоціації мерів Франції долучитись до повоєнної відбудови України.

🔻13 лютого Київ отримав дві французькі сонячні електростанції для об'єктів критичної інфраструктури.

🔻9 лютого мер Парижа Анн Ідальго відвідала столицю України. Французька делегація привезла до Києва десять генераторів.  

Завантажити додаток