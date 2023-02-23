В Києві знаходиться з візитом міністерка культури Франції
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Київ – Ріма Абдул-Малак вперше відвідала Україну.
Світлини зустрічі з пані міністеркою опублікував її український колега Олександр Ткаченко.
Він зазначив, що візит Абдул-Малак розпочався з Музею Війни та виставки «Україна:Розп'яття».
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🔻22 лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував Асоціації мерів Франції долучитись до повоєнної відбудови України.
🔻13 лютого Київ отримав дві французькі сонячні електростанції для об'єктів критичної інфраструктури.
🔻9 лютого мер Парижа Анн Ідальго відвідала столицю України. Французька делегація привезла до Києва десять генераторів.