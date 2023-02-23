В ЄС знову не погодили десятий пакет санкцій проти РФ

АНТИРОСІЙСЬКІ САНКЦІЇ

Брюссель – Посли Європейського Союзу не змогли сьогодні домовитися про нові обмеження для Росії.

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Про це повідомив у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Послам ЄС сьогодні також не вдалося узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Засідання продовжиться завтра о 10-й ранку», — написав він.

EU ambassadors didn't manage to agree on a new sanctions package on #Russia today either. meeting to resume tomorrow at 10 am. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2023

За інформацією джерел Reuters, Польща блокує пакет через пропозицію виключити з заборони імпорт до ЄС російського синтетичного каучуку.

Польські дипломати заявили, що винятки настільки великі, що зроблять санкції неефективними.

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🔻22 лютого посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ.

🔻21 лютого ЄС на рік продовжив санкції проти РФ за визнання «незалежності» окупованих територій

🔻 15 лютого Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про деталі десятого санкційного пакета щодо Москви, який, як очікується, буде прийнятий до 24 лютого.