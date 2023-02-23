Генасамблея ООН готова підтримати українську формулу миру — Reuters

ООН за Україну

Голосуванням за відповідну резолюцію Україна та її союзники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії, пише видання.

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Організація Об’єднаних Націй готова прийняти резолюцію, яка підтримає формулу миру, запропоновану Україною та її союзниками, пише Reuters.

Як заявила представниця Сполучених Штатів під час засідання ООН, голосування за формулу миру «увійде до історії».

«Ми побачимо, яку позицію займають народи світу в питанні миру в Україні», — заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на засіданні ООН засудив вторгнення Росії в Україну, пише Reuters.

Він нагадав, що всі члени повинні утримуватись від загроз та застосування сили проти будь-якої держави, зазначає видання.

Як повідомляє Reuters, за допомогою голосування Україна та її союзники сподіваються посилити дипломатичну ізоляцію Росії, досягнувши того, щоб майже три чверті членів Генеральної Асамблеї проголосували «за» українську формулу миру, в якій наголошується на необхідності досягнення «всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до статуту ООН»

🔻 Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що 23 лютого Генеральна Асамблея ООН визначатиметься щодо резолюції про українську формулу миру.

Уперше свій мирний план Україна представила торік на саміті Великої двадцятки.

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