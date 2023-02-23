Готували держпереворот: у Молдові виявили громадян, завербованих іноземцями

НЕБЕЗПЕКА МОЛДОВІ

Кишинів – Шпигунство здійснювалося іноземною агентурною мережею, куди входили громадяни Молдови. Про яку саме державу йде мова, Служба інформації та безпеки, яка розслідує цю справу спільно з прокуратурою, не уточнила.

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Про це пише Newsmaker.

Слідство виявило п'ятьох громадян Молдови. Двох з них з заарештували в грудні 2022 року, ще троє отримали статус підозрюваних.

Їх завербували спецслужби іншої держави, щоб ті насильницьким шляхом допомагали дестабілізувати обстановку та змінити конституційний лад, повідомляє СІБ.

Спецслужби також виявили громадян іншої держави, які займалися шпигунством та фінансували мешканців Молдови.

Йдеться про грошові перекази, провокування міжетнічної ненависті, нетерпимість до деяких категорій громадян, наймання людей, схильних до насильства, для участі у протестах.

Розслідування, що розпочалося ще у 2020 році. Виявлено як заплановані дії, так і ті, що вже було виконано.

Згідно з Кримінальним кодексом Молдови, за зраду Батьківщині та шпигунство загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

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🔻13 лютого президентка Молдови розкрила деталі плану РФ, переданого Україною. Він передбачав диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників.

🔻 9 лютого президент України Володимир Зеленській на спеціальному засіданні Європейської Ради повідомив, що у нещодавній розмові з президенткою Молдови Маєю Санду він проінформував її про план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. За інформацією, яку перехопила українська розвідка росіяни збирались зруйнувати демократичний порядок Молдови та захопити владу. У Службі розвідки та безпеки Молдови підтвердили інформацію, передану Зеленським.

🔻19 січня президентка Молдови Мая Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі звернулася до країн-союзників з проханням допомогти посилити протиповітряну оборону її країни, оскільки РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації Молдови.