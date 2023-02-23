За рік війська РФ випустили по Україні понад 5 тисяч ракет — Генштаб

Брифінг Генштабу

Крім того росіяни завдали майже 1,1 тисячі ударів із застосуванням безпілотників, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ВСУ Олексій Громов.

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«Загалом з початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об'єктах на території України завдано майже 5 тисяч ракетних і майже 3,5 тисячі авіаційних ударів», — зазначив Громов.

За його словами, через ракетний дефіцит РФ для знищення цивільної інфраструктури України почала використовувати протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22.

Бригадний генерал додав, що ЗСУ протягом лютого знищили 6 літаків та 2 гелікоптери РФ, а також збили 80 російських крилатих ракет та 84 БпЛА.

🔻 22 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину.

🔻 22 лютого війська РФ тричі за день обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.

🔻 22 лютого РФ завдала 10 авіаційних та 9 ракетних ударів, 4 з яких — по Харкову.

🔻 22 лютого РФ завдала артилерійський удар по селу на Херсонщині: є загиблі.