Сесія Генасамблеї ООН

Зеленський закликав ООН підтримати українську формулу миру

Сесія Генасамблеї ООН © Володимир Зеленський / Твітер

Автор тексту: Оксана Вітер

Президент України звернувся до кожної відповідальної держави з проханням підтримати формулу сталого миру відповідно до принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй.