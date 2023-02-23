Сесія Генасамблеї ООН

Зеленський закликав ООН підтримати українську формулу миру

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Сесія Генасамблеї ООН
Сесія Генасамблеї ООН © Володимир Зеленський / Твітер
Автор тексту: Оксана Вітер

Президент України звернувся до кожної відповідальної держави з проханням підтримати формулу сталого миру відповідно до принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй. 

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Сесія Генасамблеї ООН наразі відновила роботу, написав Володимир Зеленський у твітері. Він закликав країни-члени органії підтримати резолюцію щодо формули миру.

«Надзвичайна спеціальна сесія ГА ООН…розгляне питання всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до принципів Статуту ООН щодо суверенної рівності й територіальної цілісності. Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію», — йдеться у дописі.

Українська формула миру містить наступні пункти: 

►Радіаційна та ядерна безпека
►Продовольча безпека
►Енергетична безпека
►Звільнення всіх полонених і депортованих
►Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
►Виведення російських військ і припинення бойових дій
►Повернення справедливості
►Протидія екоциду
►Недопущення ескалації
►Фіксація закінчення війни

Напередодні Reuters повідомив, що Генасамблея ООН готова підтримати українську формулу миру.

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