МЗС Угорщини працює над підготовкою візиту Орбана в Київ

УГОРСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ

Віктор Орбан та Володимир Зеленський тиснуть один одному руки на саміті ЄС у Брюселі

Будапешт – У міністерстві не вказують, коли цей візит відбудеться. Лише зазначають — коли «настане час».

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Про це в інтерв’ю Index розповів очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Міністр також відповів, чому він особисто досі не відвідав Київ.

«Якщо я отримаю запрошення і ми зможемо заздалегідь домовитися про змістовні теми та час візиту, я із задоволенням поїду, але такого запрошення ще не надходило», — сказав він.

Нагадаємо, 10 лютого прессекретар прем’єр-міністра Угорщини Берталан Хаваші повідомив, що Зеленський запросив Орбана відвідати Україну. Це сталося на саміті ЄС.

«Коли буде потреба та час, прем’єр-міністр відвідає Київ», — зазначив він.

🔻13 лютого Петер Сіярто відвідав Білорусь. Пізніше він заявив журналістам, що їздив до Мінська, щоб закликати до припинення вогню та початку мирних переговорів.

🔻В контексті саміту ЄС Орбан виступив за негайне припинення вогню в Україні. Втім, пообіцяв надавати подальшу гуманітарну та фінансову підтримку Києву від Будапешту.

🔻 27 січня Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на санкції ЄС проти РФ щодо ядерної енергетики.

🔻27 січня МЗС України викликало посла Угорщини. Причина — зневажливі висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України. Під час зустрічі з журналістами угорський прем'єр порівняв Україну із «Афганістаном» і назвав її «нічийною землею».