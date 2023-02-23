Можливі провокації: помічений рух техніки росіян у напрямку Чернігівщини

Провокації РФ

Російська військова техніка після прибуття в Білорусь, 29 січня 2022 року

Військові на бойових машинах пересувались у формі, схожій на однострій ЗСУ, пишуть у телеграмі оперативного командування «Північ».

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Росіяни прагнуть звинуватити ЗСУ у наступі на РФ, пишуть військові.

«Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ», — йдеться в повідомленні.

В ОК «Північ» зазначають, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем.

🔻 22 лютого в оперативному командуванні повідомляли, що війська РФ обстріляли прикордонні території Сумщини з мінометів