Можливі провокації: помічений рух техніки росіян у напрямку Чернігівщини
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Військові на бойових машинах пересувались у формі, схожій на однострій ЗСУ, пишуть у телеграмі оперативного командування «Північ».
Росіяни прагнуть звинуватити ЗСУ у наступі на РФ, пишуть військові.
«Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ», — йдеться в повідомленні.
В ОК «Північ» зазначають, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем.
🔻 22 лютого в оперативному командуванні повідомляли, що війська РФ обстріляли прикордонні території Сумщини з мінометів