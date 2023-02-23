На дорозі біля посольства РФ у Лондоні намалювали великий прапор України

знак протесту проти дій РФ

Лондон – Одну з центральних вулиць столиці Великої Британії залили блакитною та жовтою фарбами на знак протесту проти дій РФ.

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Про це повідомляє видання My London.

Організатором акції виступила кампанія «Led by Donkeys». Там заявили, що фарбування дороги приурочили до п'ятничної першої річниці вторгнення Росії в Україну.

«Завтра перша річниця імперіалістичного вторгнення Путіна в Україну. Всупереч твердженням російського диктатора та його апологетів, Україна є незалежною державою і народом, який має повне право на самовизначення. Існування величезного українського прапора біля його посольства в Лондоні слугуватиме йому нагадуванням про це», – зазначили активісти.

Solidarity with Ukraine ✊

(Russian Embassy, London) pic.twitter.com/efRXKgDuqV — Led By Donkeys (@ByDonkeys) February 23, 2023

За їх словами, фарба була «високоякісною, нетоксичною, без розчинників, екологічно чистою, швидкосохнучою фарбою, призначеною для створення дорожнього мистецтва».

Місцева поліція вже заарештувала трьох чоловіків та одну жінку за підозрою в злочинному пошкодженні і перешкоджанні руху на шосе. Наразі правоохоронці з’ясовують деталі інциденту, зазначають у виданні.