СИМВОЛІЧНИЙ ЖЕСТ

На знак солідарності з Україною: Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорами

Опубліковано:

Ейфелева вежа у кольорах прапору України 23.02.23
Ейфелева вежа у кольорах прапору України 23.02.23 © RFI
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Париж – Ввечері 23 лютого символ Парижу та одна з найбільш визначних світових пам’яток заграла кольорами прапору України.  

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Це стало символічним жестом підтримки України напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення. 

«Слава Україні»,  — написала в Twitter мер Парижа Анн Ідальго, яка опублікувала відео вечірньої вежі у кольорах українського прапору.

Ейфелева вежа у кольорах прапору України 23.02.23
Ейфелева вежа у кольорах прапору України 23.02.23 © RFI
Ейфелева вежа у кольорах прапору України 23.02.23
Ейфелева вежа у кольорах прапору України 23.02.23 © RFI
Ейфелева вежа у кольорах прапору України 23.02.23
Ейфелева вежа у кольорах прапору України 23.02.23 © RFI

Рік тому, у перші дні повномасштабного вторгення Ейфелеву вежу також підсвічували синьо-жовтими кольорами.

 Це стало символічним жестом підтримки мерії Парижа та особисто мера міста Анн Ідальго. Таким чином столиця Франції висловила солідарність українському народу, що став жертвою неспровокованої російської агресії.

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