На знак солідарності з Україною: Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорами
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Париж – Ввечері 23 лютого символ Парижу та одна з найбільш визначних світових пам’яток заграла кольорами прапору України.
Це стало символічним жестом підтримки України напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення.
«Слава Україні», — написала в Twitter мер Парижа Анн Ідальго, яка опублікувала відео вечірньої вежі у кольорах українського прапору.
Slava Ukraini !— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 23, 2023
Слава Україні !
#StandWithUkraine️ #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/xdAOI0RKnx
Рік тому, у перші дні повномасштабного вторгення Ейфелеву вежу також підсвічували синьо-жовтими кольорами.
Це стало символічним жестом підтримки мерії Парижа та особисто мера міста Анн Ідальго. Таким чином столиця Франції висловила солідарність українському народу, що став жертвою неспровокованої російської агресії.