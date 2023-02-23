Польські танки «Леопард 2» готові до відправки в Київ – Дуда

допомога союзників

Наразі українські військові проходять навчання на танках в Польщі і будуть готові «впродовж місяця повернутися в Україну» разом з технікою.

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Про це польський президент Анджей Дуда заявив в інтерв’ю журналістам CNN.

За словами Дуди, Польща має «серйозні проблеми» з отриманням запчастин до танків із Німеччини.

«Це не тільки ми – ці проблеми досить поширені. Проблеми з Leopard є і в інших країнах, тому що у німців серйозна проблема із забезпеченням запчастинами. Ми не розуміємо цю ситуацію, але так воно і є», – зазначив президент.

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🔻 16 лютого речниця нідерландського міністерства оборони Сашу Лувхофф повідомила, що Нідерланди не проти поставити Києву орендовані в Німеччини «Леопарди 2».

🔻 13 лютого стало відомо, що 105 захисників України опановують довгоочікувані «Леопарди 2» у Польщі.

🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».

🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».

🔻 7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1».