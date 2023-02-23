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Польща почала будувати укріплювальні споруди на кордоні з Росією

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Протитанкові їжаки на кордоні Польщі з Калінінградською областю РФ
Протитанкові їжаки на кордоні Польщі з Калінінградською областю РФ © Маріуш Блащак / Twitter
Автор тексту: Тетяна Цуркану

На теренах з Калінінградською областю вже встановлено протитанкові їжаки. 

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Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. 

«Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування», — написав він. 

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🔻5 лютого у Головному штабі прикордонної служби Польщі повідомили, що радіоелектронна система охопить близько 200 кілометрів сухопутного кордону із Калінінградською областю.

🔻 У жовтні 2022 влада Фінляндії заявила про намір збудувати стіну на кордоні з Росією.

🔻 Влітку 2022 Польща завершила будівництво паркану кордоні з Білоруссю протяжністю понад 186 кілометрів.

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