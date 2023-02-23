Польща почала будувати укріплювальні споруди на кордоні з Росією
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На теренах з Калінінградською областю вже встановлено протитанкові їжаки.
Про це повідомив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
«Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування», — написав він.
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Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. pic.twitter.com/HODJlCgnvi— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 23, 2023
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🔻5 лютого у Головному штабі прикордонної служби Польщі повідомили, що радіоелектронна система охопить близько 200 кілометрів сухопутного кордону із Калінінградською областю.
🔻 У жовтні 2022 влада Фінляндії заявила про намір збудувати стіну на кордоні з Росією.
🔻 Влітку 2022 Польща завершила будівництво паркану кордоні з Білоруссю протяжністю понад 186 кілометрів.