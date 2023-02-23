візит в україну
Прем'єр-міністр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь
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Відео візиту Педро Санчес опублікував у твітері.
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«Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. Росія не виграє цю війну. Вся Іспанія стоїть з Україною», – написав очільник іспанського уряду.
Bucha e Irpín muestran las heridas y cicatrices de la barbarie de Putin.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023
Rusia no va a ganar esta guerra.
Toda España está con Ucrania. pic.twitter.com/U4JonSGkF4
🔻 23 лютого Педро Санчес прибув до Києва потягом.