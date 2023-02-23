візит в україну

Прем'єр-міністр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь

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Прем'єр-міністр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь
Прем'єр-міністр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь © Pedro Sánchez/Twitter
Автор тексту: Олександра Стара

Відео візиту Педро Санчес опублікував у твітері.

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«Буча та Ірпінь показують рани та шрами путінського варварства. Росія не виграє цю війну. Вся Іспанія стоїть з Україною», – написав очільник іспанського уряду.

🔻 23 лютого Педро Санчес прибув до Києва потягом.

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