Прем'єр Іспанії прибув з візитом до Києва
Опубліковано:
Київ – Педро Санчес прибув до столиці України потягом. Напередодні іспанські ЗМІ анонсували його візит.
Про прибуття Педро Санчес повідомив у твітері.
«Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир», — йдеться у дописі.
Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023
Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.
Сьогодні повертаюся до Києва.
Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl
Глава уряду планує відвідати Ірпінь та Бучу і зустрітися з Володимиром Зеленським, повідомило Суспільне.
🔻 21 лютого Київ відвідала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, а 20 лютого відбувся неочікуваний візит до столиці України президента США Джо Байдена.