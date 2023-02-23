Високий візит

Прем'єр Іспанії прибув з візитом до Києва

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Прибуття Педро Санчеса до Києва
Прибуття Педро Санчеса до Києва © Суспільне
Автор тексту: Оксана Вітер

Київ – Педро Санчес прибув до столиці України потягом. Напередодні іспанські ЗМІ анонсували його візит.

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Про прибуття Педро Санчес повідомив у твітері. 

«Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир», — йдеться у дописі.

Глава уряду планує відвідати Ірпінь та Бучу і зустрітися з Володимиром Зеленським, повідомило Суспільне.

🔻 21 лютого Київ відвідала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, а 20 лютого відбувся неочікуваний візит до столиці України президента США Джо Байдена. 

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