Прем'єр Іспанії прибув з візитом до Києва

Високий візит

Київ – Педро Санчес прибув до столиці України потягом. Напередодні іспанські ЗМІ анонсували його візит.

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Про прибуття Педро Санчес повідомив у твітері.

«Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир», — йдеться у дописі.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.



Сьогодні повертаюся до Києва.



Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

Глава уряду планує відвідати Ірпінь та Бучу і зустрітися з Володимиром Зеленським, повідомило Суспільне.

🔻 21 лютого Київ відвідала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, а 20 лютого відбувся неочікуваний візит до столиці України президента США Джо Байдена.