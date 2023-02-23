Росія може знову спробувати штурмувати Вугледар — британська розвідка

Наступ РФ

Від командування РФ вимагають успішного наступу, але росіянам навряд чи вистачить для нього ресурсів, пишуть у розвідці.

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Останніми днями Вугледар зазнав сильних обстрілів, пише розвідка. Найближчим часом росіяни можуть знову спробувати штурмувати місто, йдеться у дописі.

«Є реалістична ймовірність, що РФ готується там до нових спроб наступу, попри невдалі атаки на початку лютого і в кінці 2022 року, які їй коштували дуже дорого. За дії під Вугледаром, скоріш за все, і зараз відповідає Східна група сил РФ. Її командувач, полковник Рустам Мурадов, напевно під значним тиском, оскільки від нього вимагають кращих результатів після жорсткої критики з боку націоналістичного крила у Росії та попередніх невдач. Проте малоймовірно, що у Мурадова є сили, спроможні здійснити там прорив», — зазначають в огляді.

Також розвідка повідомляє, що важкі бої продовжуються і біля Бахмута. За її даними, українським військовим вдається утримувати свої шляхи постачання, попри «повзучий» наступ РФ останніми тижнями.

🔻 20 лютого у дописі розвідки Міноборони Британії згадували, що дві російські бригади морської піхоти, які вважаються елітними, зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, швидше за все, є неефективними у бою.