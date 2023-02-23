РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину

росія атакує мирне населення

Упродовж минулої доби росіяни 71 раз обстріляли територію Херсонської області – били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Уранці 23 лютого Росія обстріляли Куп’янськ Харківської області, унаслідок атаки дві жінки зазнали поранень. У Донецькій області поранені дві людини.

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Херсонщина

Упродовж минулої доби росіяни 71 раз обстріляли територію області – били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Двічі під російські обстріли потрапив Херсон. Снаряди поцілили в житлові будинки, йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів загинули два жителі області.

Харківщина

Уранці 23 лютого росіяни обстріляли Куп’янськ. Унаслідок атаки дві жінки зазнали поранень.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Минулої доби Росія завдала удару 4 ракетами С-300 по об'єктах промисловості у Київському районі Харкова. Унаслідок атаки дві людини зазнали легких поранень.

Упродовж минулої доби, 23 лютого, під російський вогонь потрапили щонайменше 18 населених пунктів в Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.

У Подолах Куп'янського району поранений 40-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Вовчанську внаслідок масованих обстрілів пошкоджені 6 житлових будинків та 2 заклади освіти, зазначив Синєгубов.

У Нестерному Вовчанської громади пошкоджень зазнали будівлі фермерського господарства. У Чернещині Ізюмського району пошкоджені електроопори, зруйнований приватний житловий будинок.

Донеччина

У ніч проти 23 лютого росіяни завдали 3 ракетних ударів по Багатирю Великоновосілківської ТГ. Унаслідок атаки зруйнували будинок.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку Росія тричі обстріляла Курахове та один раз Курахівку – пошкоджень зазнав приватний сектор. Минулось без жертв.

Під атаку потрапила Авдіївка – російські війська двічі обстріляли місто з «Градів» та двічі з артилерії. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали будинки, одна людина поранена.

На Горлівському напрямку у Костянтинівській ТГ пошкоджені 2 приватних будинки та багатоповерхівка в Костянтинівці, в Іванопіллі – будівля підприємства. У Соледарській громаді пошкоджені 2 будинки у Васюківці та 3 у Федорівці, йдеться в повідомленні.

🔻 22 лютого війська РФ тричі за день обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.

🔻 22 лютого РФ завдала 10 авіаційних та 9 ракетних ударів, 4 з яких — по Харкову.

🔻 22 лютого РФ завдала артилерійський удар по селу на Херсонщині: є загиблі.