РФ завдала 28 авіаційних та 9 ракетних ударів, один з яких - по цивільній адмінбудівлі на Харківщині

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Протягом доби росіяни також здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти міст Берислав, Зеленівка та Білозерка на Херсонщині, є загиблі та поранені, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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На Запоріжжі росіяни планують організацію пропагандистських організацій для місцевих дітей.

«В Мелітополі Запорізької області, у місцевій школі, для дітей з усього міста начебто на “добровільній основі” планується прийняття присяги “юнармійців”. Також, на базі вказаного навчального закладу планується сформувати так званий “всєросійський корпус спасатєлєй”», — йдеться у зведені.

Також за даними Генштабу, війська РФ «спричиняючи гуманітарну кризу в окупованому Маріуполі, схиляють місцеве населення за продовольчі пайки залучатися до обладнання позицій навколо цього міста».

«Оплата зазначеної трудової діяльності не визначена. Більшість осіб отримують лише продовольчі набори», — йдеться у повідомлені.

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Також у Генштабі зазначають, що військові РФ намагаються проводити розвідку та коригування вогню артилерії за допомогою безпілотників типу «Мерлін» та «Зала», які ЗСУ успішно знешкоджує. Крім того армія РФ несе втрати серед особистого складу.

«Так, в Донецьку, в ніч з 21 на 22 лютого відзначено прибуття до травматологічного центру 6 автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ».

Авіація Сил оборони України за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також українські ракетники і артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт РФ.

🔻 23 лютого військові РФ обстріляли Часів Яр та Красногорівку на Донеччині.

🔻 23 лютого РФ обстріляла Херсонщину, загинула одна людина і ще одна — зазнала поранень.

🔻 22 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину.

🔻 22 лютого війська РФ тричі за день обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.

🔻 22 лютого РФ завдала 10 авіаційних та 9 ракетних ударів, 4 з яких — по Харкову.

🔻 22 лютого РФ завдала артилерійський удар по селу на Херсонщині: є загиблі.