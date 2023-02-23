РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Внаслідок обстрілу 23 лютого у Херсонському районі поблизу домоволодіння загинув 58-річний чоловік, ще одна жінка отримала поранення, її госпіталізовано, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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Також було пошкоджено житлові будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач.

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«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомлені.

🔻 22 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину.

🔻 22 лютого війська РФ тричі за день обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.

🔻 22 лютого РФ завдала 10 авіаційних та 9 ракетних ударів, 4 з яких — по Харкову.

🔻 22 лютого РФ завдала артилерійський удар по селу на Херсонщині: є загиблі.