РФ створює серйозну загрозу Швеції – Служба безпеки
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У розвідці Стокгольма попередили, що Росія несе таку ж небезпеку, як Китай та Іран.
Про це заявила очільниця Служби безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен, пише Europe Press.
«Росія та інші авторитарні держави стають дедалі більш ворожими у своїх діях, і їхня зловмисна діяльність постійно перебуває в русі», – наголосила глава відомства.
За її словами, дії Кремля є «небередбачуваними». Фон Ессен також додала, що погіршення ситуації в світі напряму впливає на внутрішню стабільність скандинавської країни.
«Світові події також сприяють зростанню екстремізму і збільшенню загрози нападів», – зауважила вона.
🔻 20 лютого агентство Reuters повідомило, що шведська служба військової розвідки і безпеки (MUST) очікує, що Росія посилить свій військовий потенціал у безпосередній близькості до Швеції.