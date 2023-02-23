РФ створює серйозну загрозу Швеції – Служба безпеки

небезпека від рф

Російський імператорський двоголовий орел видно перед шведським прапором на камені Цариці на Ринковій площі в Гельсінкі, Фінляндія, 13 травня 2022 року

У розвідці Стокгольма попередили, що Росія несе таку ж небезпеку, як Китай та Іран.

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Про це заявила очільниця Служби безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен, пише Europe Press.

«Росія та інші авторитарні держави стають дедалі більш ворожими у своїх діях, і їхня зловмисна діяльність постійно перебуває в русі», – наголосила глава відомства.

За її словами, дії Кремля є «небередбачуваними». Фон Ессен також додала, що погіршення ситуації в світі напряму впливає на внутрішню стабільність скандинавської країни.

«Світові події також сприяють зростанню екстремізму і збільшенню загрози нападів», – зауважила вона.

🔻 20 лютого агентство Reuters повідомило, що шведська служба військової розвідки і безпеки (MUST) очікує, що Росія посилить свій військовий потенціал у безпосередній близькості до Швеції.