Сейм Латвії закликає до повної ізоляції РФ

ІЗОЛЯЦІЯ РФ

Рига – Депутати підтримали відповідну заяву, підготовлену Комісією з іноземних справ. У ній підкреслена підтримка України та засуджено злочини Росії. Крім того, у документі міститься заклик до всеосяжної ізоляції Росії.

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Про це повідомляє LSM.lv.

Зазначається, що за ухвалення заяви проголосували 78 депутатів. Дев’ять депутатів від партії «За стабільність!», які були присутні на засіданні, у голосуванні участі не брали.

Сейм закликає міжнародну спільноту терміново та суттєво посилити політичну, економічну, військову та інші види допомоги Україні.

«Тільки переможена, демілітаризована Росія та повністю звільнена Україна — суверенна та неподільна в межах її визнаних кордонів — можуть забезпечити довгострокову стабільність та міцний світ», — підкреслив голова комісії з закордонних справ Ріхард Колс.

Депутати закликають євроатлантичну спільноту та партнерів домагатися всеосяжної міжнародної ізоляції Росії, у тому числі щодо членства у Раді Безпеки ООН.

Парламентарі також зазначають, що слід добиватися повної відповідальності Росії за порушення міжнародного права та скоєння тяжких злочинів.

У заяві вказано, що Росія є сьогодні найбільшою загрозою для усього світу. А Білорусь та Іран є її співучасниками у порушенні міжнародного права.

Сейм також закликає розробити на рівні Європейського Союзу правовий режим, який дозволить його членам використати заморожені російські активи для відновлення України та компенсації жертвам російської агресії.

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