Суд заарештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 5 млрд грн

Арешт активів

Оксану Марченко підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань, повідомляє СБУ. Заарештовано, зокрема, пакети по 14% акцій у двох обленерго та більш як 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

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Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать Оксані Марченко.

Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.

Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.

Серед фірм, майно яких заарештовано — київські компанії «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур». Дружина Медведчука використовувала фірми для проведення підривної діяльності проти України, йдеться у повідомленні.

Саме ці компанії зареєстрували фірму у РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВФ в окупованому Криму, а також сплачувала «податки» до російського бюджету.

Раніше слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру «Укркапіталу» і «Спорт-Туру».

Зловмисника затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість їх конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб, пишуть у Службі безпеки.

🔻 7 лютого СБУ повідомила, що компанії дружини Медведчука фінансували росгвардію та МВС РФ.

🔻 13 січня Верховна Рада позбавила Віктора Медведчука депутатського мандата.

🔻 22 вересня минулого року Україна передала Росії Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.