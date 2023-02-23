Суд заарештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 5 млрд грн
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Оксану Марченко підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань, повідомляє СБУ. Заарештовано, зокрема, пакети по 14% акцій у двох обленерго та більш як 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.
Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать Оксані Марченко.
Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.
Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.
Серед фірм, майно яких заарештовано — київські компанії «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур». Дружина Медведчука використовувала фірми для проведення підривної діяльності проти України, йдеться у повідомленні.
Саме ці компанії зареєстрували фірму у РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВФ в окупованому Криму, а також сплачувала «податки» до російського бюджету.
Раніше слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру «Укркапіталу» і «Спорт-Туру».
Зловмисника затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість їх конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб, пишуть у Службі безпеки.
🔻 7 лютого СБУ повідомила, що компанії дружини Медведчука фінансували росгвардію та МВС РФ.
🔻 13 січня Верховна Рада позбавила Віктора Медведчука депутатського мандата.
🔻 22 вересня минулого року Україна передала Росії Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.