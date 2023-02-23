США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ

Постачання зброї РФ

Володимир Путін та Сі Цзіпінь на самміті ШОС в Самарканді. 16 вересня 2022

Китай досі переважно обмежувався купівлею у РФ нафти, однак зараз керівництво КНР роздумує над тим, чи не відмовитися від такого підходу, пише Wall Street Journal.

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За оцінкою розвідок США і союзників, у питанні щодо допомоги Китаю РФ стає набагато менше невизначеності, пише видання. Втім, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання зброї РФ, зауважують у публікації.

У матеріалі зазначається, що обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН, яке буде присвячене першій річниці російського вторгнення в Україну.

Спікер міністерства закордонних справ Китаю Ван І не відповів прямо на питання 22 лютого, чи Китай надасть летальну підтримку Росії, пише Wall Street Journal.

«Відомий факт, що країни НАТО, включаючи США, є найбільшим джерелом зброї для України, але вони продовжують стверджувати, що Китай може постачати російську зброю», — сказав Ван І.

Представник держдепартаменту США Нед Прайс заявив того ж дня, що Вашингтон «дуже уважно стежить, щоб визначити», чи надає Китай летальну допомогу Росії, зазначає видання.

🔻 21 лютого представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що Китай перетне червону лінію, якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії у війні проти України.

Натомість Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати летальну підтримку Росії для війни проти України.

🔻Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стежать, аби Китай не постачав озброєння РФ.

🔻9 лютого стало відомо, що G7 готує санкції проти Китаю, Ірану й КНДР через допомогу РФ.

🔻5 лютого ЗМІ повідомили, що Росія отримує необхідні для війни технології з Китаю.