Україна запровадила санкції проти фінансових установ Росії на 50 років
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Відповідний указ Володимира Зеленського підтримала Верховна Рада. Санкції, зокрема, запроваджені проти банків та платіжних систем.
Обмежувальні заходи застосують до всіх банків, які зареєстровані та розташовані в РФ, зокрема й Центрального банку Росії. Також санкції запроваджені проти небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестфондів, інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в РФ.
Санкції містять 10 пунктів: зокрема, зупинку правочинів з активами, що належать фінустановам РФ, заборону встановлення ділових відносин, заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов Росії.
🔻 21 лютого ЄС на рік продовжив санкції проти РФ за визнання «незалежності» окупованих територій.
🔻 15 лютого Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про деталі десятого санкційного пакета щодо Москви, який, як очікується, буде ухвалений до 24 лютого.
🔻 18 січня очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що пропозиції Угорщини зняти санкції з 9 соратників Путіна неприйнятні.