Україна може отримати літаки НАТО — міністр оборони Британії

Зброя для України

Поки що йдеться про Міг-29, уточнив Бен Воллес.

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Про це повідомляє Sky News.

Глава Міноборони Британії підкреслив, що битва в Україні – не війна НАТО. Та на запитання, чи можуть бути відправлені до Києва винищувачі Альянсу, він відповів ствердно.

«Я думаю, що вже йдуть розмови про те, що східноєвропейська країна постачатиме МіГ-29», — зауважив очільник міноборони.

9 лютого Воллес заявляв, що Україна може розраховувати на постачання сучасних винищувачів лише після завершення війни з РФ.

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🔻 22 лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Велика Британія може розблокувати постачання винищувачів Україні.