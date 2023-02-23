Україна не буде використовувати винищувачі Заходу для ударів по РФ – Кулеба

Бойові літаки потрібні українській армії для відтіснення Росії до її східних кордонів.

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Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News.

На питання журналістів, чи зможе Київ гарантувати, що ЗСУ не використовуватимуть західні реактивні літаки та іншу зброї великої дальності для бомбардування всередині самої Росії, очільник українського відомства відповів: «Ми можемо гарантувати, що ми будемо використовувати західну зброю для звільнення українських територій».

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🔻 20 лютого стало відомо, що Італія може передати Україні винищувачі після аналогічного кроку інших країн.

🔻 17 лютого Кулеба заявив, що жодна країна не взяла на себе зобов’язання постачати Україні винищувачі.

🔻 10 лютого екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що якщо Захід надасть Києву винищувачі, то Україна переможе протягом року.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

🔻 8 лютого Ріші Сунак на спільний прес-конфренції з Зеленським повідомив, що Лондон підготує українських пілотів для керування винищувачами. Проте прямої відповіді на питання чи нададуть їх Україні, уникнув. Зеленський зазначив, що не може поділитися всіма подробицями зустрічі, але він глибоко вдячний Сунаку за розуміння потреб України.

🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.