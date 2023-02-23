СИМВОЛІЧНИЙ ЖЕСТ

Україна стала центром континенту: перед будівлею Єврокомісією підняли прапор України

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Перед будівлею Єврокомісією підняли прапор України
Перед будівлею Єврокомісією підняли прапор України © Урсула фон дер Ляєн / Twitter
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Дух і рішучість наших українських друзів надихають усіх нас. Сьогодні ми з гордістю піднімаємо прапор України перед Європейською Комісією, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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«Колись Україна приєднається до нашої європейської родини. Одного дня цей прапор майорітиме щодня високо в Брюсселі, де йому по праву належить місце», — зазначила президентка Єврокомісії у Twitter.

«Україна стала центром нашого континенту. Місце, де підтримуються наші цінності, де захищається наша свобода, де пишеться майбутнє Європи. Слава Україні», — додала дер Ляєн.

Президентка ЄК також опублікувала у Twitter фотографію штаб-квартира Єврокомісії із прапором України.

«Сьогодні ввечері наші будівлі прикрашають кольори України. Шануємо мужність українського народу. Пам'ять про полеглих. Сила духу цілої країни в опорі. Нехай це освітлення буде нагадуванням, що разом ми зможемо подолати навіть найтемніші часи», — зазначила дер Ляєн.

До річниці повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну у Брюсселі заплановано низку культурних заходів. Зокрема, о 19:00 23 лютого, кольорами українського прапора були підсвічені будівлі Європейської Ради, Єврокомісії, Європарламенту та Європейської служби зовнішньої дії та безпеки. А 24 лютого о 13:00 на площі біля Європарламенту відбудеться громадська акція солідарності з Україною.

 

🔻 23 лютого на знак солідарності з Україною: Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорами

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