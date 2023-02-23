Україна стала центром континенту: перед будівлею Єврокомісією підняли прапор України

СИМВОЛІЧНИЙ ЖЕСТ

Дух і рішучість наших українських друзів надихають усіх нас. Сьогодні ми з гордістю піднімаємо прапор України перед Європейською Комісією, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Реклама Читати продовження

«Колись Україна приєднається до нашої європейської родини. Одного дня цей прапор майорітиме щодня високо в Брюсселі, де йому по праву належить місце», — зазначила президентка Єврокомісії у Twitter.

The spirit and resolve of our Ukrainian friends are an inspiration to us all.



Today we proudly raise their flag in front of the @EU_Commission



One day Ukraine will join our European family.



One day this flag will fly high everyday in Brussels, where it rightfully belongs. pic.twitter.com/j25Q9MZnF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2023

«Україна стала центром нашого континенту. Місце, де підтримуються наші цінності, де захищається наша свобода, де пишеться майбутнє Європи. Слава Україні», — додала дер Ляєн.

🇪🇺🇺🇦 We are with you.



We have been with you in this existential fight from the beginning.



Ukraine has become the centre of our continent.



The place where our values are upheld, where our freedom is defended, where the future of Europe is written.



Слава Україні. pic.twitter.com/SUDfSamkKZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2023

Президентка ЄК також опублікувала у Twitter фотографію штаб-квартира Єврокомісії із прапором України.

Tonight our buildings adorn the colours of Ukraine.



We honour the bravery of the Ukrainian people.



The memory of the fallen.



The fortitude of an entire country in resistance.



Let this illumination be a reminder that together we can overcome even the darkest of times. pic.twitter.com/ppplYbZPDy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2023

«Сьогодні ввечері наші будівлі прикрашають кольори України. Шануємо мужність українського народу. Пам'ять про полеглих. Сила духу цілої країни в опорі. Нехай це освітлення буде нагадуванням, що разом ми зможемо подолати навіть найтемніші часи», — зазначила дер Ляєн.

До річниці повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну у Брюсселі заплановано низку культурних заходів. Зокрема, о 19:00 23 лютого, кольорами українського прапора були підсвічені будівлі Європейської Ради, Єврокомісії, Європарламенту та Європейської служби зовнішньої дії та безпеки. А 24 лютого о 13:00 на площі біля Європарламенту відбудеться громадська акція солідарності з Україною.

🔻 23 лютого на знак солідарності з Україною: Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорами