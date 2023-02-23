У Бєлгородській області впав російський військовий літак

Падіння літака в РФ

Падіння винищувача в Криму, вересень 2022 року

Фронтовий бомбардувальник Су-24 зазнав аварії на околиці села у Валуйському окрузі. Пілот загинув, зазначили у Міноборони РФ.

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Причиною катастрофи стала технічна несправність, йдеться у повідомленні Міноборони Росії.

Згідно з заявою, військовий літак розбився «після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування у Бєлгородській області».

Раніше про падіння військового літака повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

«У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Причина того, що сталося, з'ясовується», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Літак впав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає, стверджують у Міноборони Росії.

Раніше російські ЗМІ написали, що літак зазнав аварії на околиці села, а льотчик катапультувався.

За повідомленням російських мілблогерів, Су-24 зачепив цивільну господарську споруду.

🔻 17 жовтня російський військовий літак Су-30 впав на житловий будинок у Єйську, що в Краснодарському краї. Тоді російська влада повідомляла про 15 жертв та 19 поранених.