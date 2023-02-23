У Міноборони Великої Британії показали, як українських новобранців навчають окопній війні
Опубліковано:
Тренування українських захисників проходять на півночі Англії.
«Велика Британія та дев’ять міжнародних партнерів з навчання гарантують, що Україна зможе протистояти російській агресії та повернути територію», — йдеться у дописі британського Міністерства оборони у Twitter.
In the North of England, Ukrainian recruits are trained in trench warfare.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 22, 2023
The UK and nine international training partners are ensuring that Ukraine can stand up to Russian aggression and retake territory.
🇺🇦#StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/rloPrNgtth
Також нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю Reuters заявив, що Лондон нарощує виробництво зброї для допомоги Україні.
►Дивіться також: Українські військові тренуються на лінії фронту
🔻20 лютого українських військових, що тренуються у Великій Британії відвідав Чарльз III. Британський монарх зустрівся з новобранцями у військовому таборі, який знаходиться в англійському графстві Вільтшир.
🔻8 лютого президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії відвідав британську військову базу у Дорсеті, де проходять навчання українські танкісти.
🔻 6 лютого українські військові прибули у Велику Британію для навчання на САУ AS90.