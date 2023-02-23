УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ НА НАВЧАННЯХ

У Міноборони Великої Британії показали, як українських новобранців навчають окопній війні

Опубліковано:

Українські новобранці на навчаннях у Великій Британії
Українські новобранці на навчаннях у Великій Британії © скріншот з відео Міністерства оборони Великої Британії
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Тренування українських захисників проходять на півночі Англії. 

Реклама

«Велика Британія та дев’ять міжнародних партнерів з навчання гарантують, що Україна зможе протистояти російській агресії та повернути територію», — йдеться у дописі британського Міністерства оборони у Twitter. 

 

Також нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю Reuters заявив, що Лондон нарощує виробництво зброї для допомоги Україні.

Дивіться також: Українські військові тренуються на лінії фронту

🔻20 лютого українських військових, що тренуються у Великій Британії відвідав Чарльз III. Британський монарх зустрівся з новобранцями у військовому таборі, який знаходиться в англійському графстві Вільтшир. 

🔻8 лютого президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії відвідав британську військову базу у Дорсеті, де проходять навчання українські танкісти.

🔻 6 лютого українські військові прибули у Велику Британію для навчання на САУ AS90.

Завантажити додаток