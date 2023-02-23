У Міноборони Великої Британії показали, як українських новобранців навчають окопній війні

УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ НА НАВЧАННЯХ

Українські новобранці на навчаннях у Великій Британії

Тренування українських захисників проходять на півночі Англії.

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«Велика Британія та дев’ять міжнародних партнерів з навчання гарантують, що Україна зможе протистояти російській агресії та повернути територію», — йдеться у дописі британського Міністерства оборони у Twitter.

In the North of England, Ukrainian recruits are trained in trench warfare.



The UK and nine international training partners are ensuring that Ukraine can stand up to Russian aggression and retake territory.



🇺🇦#StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/rloPrNgtth — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 22, 2023

Також нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю Reuters заявив, що Лондон нарощує виробництво зброї для допомоги Україні.

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🔻20 лютого українських військових, що тренуються у Великій Британії відвідав Чарльз III. Британський монарх зустрівся з новобранцями у військовому таборі, який знаходиться в англійському графстві Вільтшир.

🔻8 лютого президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії відвідав британську військову базу у Дорсеті, де проходять навчання українські танкісти.

🔻 6 лютого українські військові прибули у Велику Британію для навчання на САУ AS90.