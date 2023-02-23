Франція виділила на прийом біженців з України майже пів мільярда євро

допомога українцям за кордоном

За період з 10 березня 2022 року до 30 січня 2023 року країна прийняла понад 100 тисяч українців.

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Про це повідомляє Le Figaro з покликанням на дані Міністерства внутрішніх справ.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило в Європі найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни.

Як зазначає видання, уряд Франції витратив 490 млн євро на прийом та підтримку українців, з них 260 млн євро – на надання щомісячної допомоги, а решта суми пішла на виплату компенсацій готелям, санаторіям та перевізникам.

Французи поселили у власних оселях майже 30 тисяч українців, йдеться в повідомленні.

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🔻 14 лютого Франція почала навчання з розслідування воєнних злочинів для прокурорів з України.

🔻 30 січня Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster. Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні.

🔻 25 січня міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5, що перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого.

🔻 22 січня повідомлялося, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T для відправлення в Україну.