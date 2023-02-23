Фінляндія передасть Україні три танки «Леопард 2»

Постачання зброї і техніки

Поставка техніки відбудеться в рамках 13-го пакета військової допомоги Києву.

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Про це повідомила пресслужба фінського Міністерства оборони.

«У п’ятницю 24 лютого виповниться річниця з початку агресивної війни Росії, і Україна далі потребує підтримки, щоб оборонятися. Ми надаємо більше озброєння та долучимось до співпраці щодо "Леопардів" разом із партнерами», – наголосив міністр оборони Мікко Савола.

Окрім поставки техніки, Гельсінкі надасть допомогу у проведенні військових навчань екіпажів.

Для гарантування безпечної поставки озброєння, її спосіб і графік не повідомляються детально, зазначила пресслужба.

Загальна вартість 13-го пакета від Фінляндії складає понад 160 млн євро.

🔻 20 лютого глава МЗС Фінляндії анонсував підготовку 13-го пакета військової допомоги Україні.

🔻 14 лютого повідомлялося, що Фінляндія також бере участь у «танковій коаліції».